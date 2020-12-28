Повінь – зміна системи

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Диетологи назвали напитки, которые опасно употреблять натощак

28.12.2020

Хотя диетологи советуют начинать день с напитков, стоит помнить, что не все из них полезны для организма. Особенно, если употреблять их натощак.

Чтобы избежать расстройств пищеварения и дискомфорта в эпигастральной области, некоторые напитки лучше употреблять после примем пищи. К такому выводу пришла ассоциация диетологов. На основе наблюдений, эксперты составили список напитков, которые категорически нельзя «заливать» в пустой желудок.

Минеральная и ледяная вода
Слишком холодная вода вызывает спазм внутренних органов и усложняет процесс переваривания пищи Другая история с минеральной водой. Пузырьки ее газа раздражают желудок и в перспективе могут стать причиной воспаления.Чтобы организм хорошо просыпался и хорошо функционировал в течение всего дня, стоит пить воду комнатной температуры.

Кофе
Кто из нас не начинал утро с ароматного кофе? Но оказывается и этот напиток не идеален.

Диетологи убеждены, что кофе лучше употреблять после минимального завтрака. В противном случае – кофеин начнет повышать секрецию желудочного сока. Если пищеварительный тракт не будете иметь, что переваривать, а соки уже выделяются, – запустится не совсем здоровый процесс, который разрушает желудок. Если такая ошибка осуществляется регулярно – у вас может развиться гастрит или язва желудка.

Соки
Механизм соков аналогичный тому, что описан выше. Соки, как и кофе раздражают желудок. В результате у людей, что завтракают исключительно магазинными фрешами и соками, регулярно появляется изжога, которая может перерасти в гастрит.

Кисломолочные продукты
Казалось бы, что йогурт, кефир и ряженка – идеальные напитки для утра. Но нет. Диетологи убеждены, что утреннее употребление кисломолочных продуктов просто бессмысленно.

В агрессивной желудочной среде, молочнокислые бактерии быстро погибают. И в кишечник, где они усваиваются, практически ничего не доходит. Поэтому диетологи советуют употреблять кефир или ряженку только после основного блюда.

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Только после полноценного завтрака, можно выпивать любимые напитки без вреда для здоровья. Поэтому полноценно завтракайте и берегите свой желудок!

: Новости Ю

 

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