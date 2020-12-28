Чому шкідливо їсти червону ікру?

Вживання ікри може негативно позначитися на суглобах, шлунково-кишковому тракті і серцево-судинній системі.

Ікра може викликати серйозну алергію, аж до анафілактичного шоку та набряку Квінке. Фахівець радить вживати червону ікру в обмежених кількостях: не більше двох разів в тиждень по дві столові ложки. Лікар порадив відмовитися в ці дні від інших солоних продуктів.

При цьому, лікар нагадала, що прострочена або неякісна червона ікра може пошкодити нирки, печінку, нервову систему і навіть привести до смерті від ботулізму.

Перед покупкою лікар рекомендувала перевірити термін придатності, склад і цілісність упаковки. Краще купувати малосольного ікру в скляній або пластмасовій упаковці. У магазині вона повинна зберігатися в холодильнику.

: zdorovia.com.ua

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