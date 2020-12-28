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Модна битва. Катерина Кухар та Наталя Могилевська обрали однакові сукні

28.12.2020

Прима-балерина та суддя шоу Танці з зірками Катерина Кухар поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram ефектним фото.

38-річна артистка взяла участь у новій фотосесії. Для зйомки Кухар обрала коротку сукню з колекції молодого данського бренду Rotate by Birger Christensen

Вартість вбрання з відкритими плечима та штучним пір’ям становить 220 євро (7670 гривень).

Цікаво, що в сукні з еластичним поясом як у Кухар раніше була помічена співачка Наталія Могилевська. У яскравому міні виконавиця з’явилася в радіоефірі однієї з українських ФМ-станцій ще в серпні цього року.

 

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Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

: life.nv.ua

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