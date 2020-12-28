Чим можуть бути небезпечні антисептики для рук

Телефон, гаманець та ключі. Це речі, які ви обов’язково візьмете з собою, якщо вам потрібно вийти з дому на роботу, прогулянку чи у крамницю. Та цього року цей список отримав поповнення – вам також знадобляться маска та антисептик для рук. Останній необхідний, щоб продезінфікувати руки за відсутності доступу до мила та води. Однак, як і будь-яке зловживання, надмірне використання антисептиків також може мати шкідливі наслідки, пише Жіночий світ з посиланням на Times Now.

Дезінфікуючі засоби повинні містити етиловий спирт або етанол, які зазвичай використовуються в спиртних напоях. Але швидке зростання попиту через COVID призвело до збільшення продажу фальшивих дезінфікуючих засобів, багато з яких містять метиловий спирт, який набагато дешевший. Незважаючи на те, що він пахне так само, як етиловий спирт, метиловий спирт шкідливий для шкіри і може призвести до кишкових проблем при потраплянні в організм через рот навіть у невеликій кількості.

У всьому світі встановлено норми, згідно яких антисептики повинні містити не менш, ніж 60-70% спирту. Навіть у країнах із суворими нормами контролю, як США, FDA вилучила велику кількість підроблених дезінфікуючих засобів, які можуть нанести більше шкоди, ніж користі.

У країнах, де немає такого суворого контролю, багато виробників вирішили скоротити витрати, тому додають менше спирту, ніж повинно бути в розчині, або ж використовують неякісні інгредієнти.

Вказуючи на стандарти ВООЗ, фахівці попереджають, що антисептик потрібно втирати в шкіру не менш, ніж 15-20 секунд. І це не випадково. За цей час спирт встигає повністю випаруватись і ніяк не зможе потрапити до рота. Крім того, вони звернули увагу на ароматизатори, які так подобаються споживачам. Справа в тому, що вони можуть викликати алергічні реакції у багатьох людей.

Тому будьте обачними, обираючи антисептик. Віддавайте перевагу перевіреним виробникам і засобам, які не містять добавок та ароматизаторів.

: wworld.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.