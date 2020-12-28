Каменских предстала с длинными косами и синими тенями

Настя Каменских выложила новый пост с модными косами на кольцах и ярким макияжем.

33-летняя Настя Каменских любит эпатажные наряды. Часто она выкладывает откровенные фото и собирает тысячи лайков. В этот раз артистка поделилась серией фото в новом образе: трендовые скатанные косы с кольцами, ярко-синие тени и черная подводка на верхнем и нижнем веках.

Певица предстала в стиле хип-хоп-дивы и рассказала в посте о том, что ее постоянство — в постоянных трансформациях. Трудно не согласиться, ведь новые эксперименты действительно вдохновляют и радуют подписчиков.

Также Каменских поинтересовалась у поклонников, идет ли ей новый образ, на что они ответили: «Настя, твоя фишка — это кудряшки… а это слизано у Саниной. Не в обиду», «Настенька, а оно тебе надо?)», «Узбечка». Однако многим все же понравилось: «Вау, прича класс!», «Тебе очень идет», «Очень красивая!»

Напомним, что Настя Каменских очень любит менять свои образы. Буквально на днях она показала в Instagram новые афрокудри, а уже сегодня появилась с длинными косами. Любые преображения, безусловно, идут певице, и во всех начинаниях ее поддерживает муж Потап.

: showdream.org