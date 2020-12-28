51-летняя Дженнифер Лопес удивила фигурой в черном платье с глубоким декольте

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала роскошное тело в черном мини с блестками

За артисткой уже давно закрепилась репутация звезды с безупречным чувством стиля, а также… репутация зануды. Все потому, что звезда жестко контролирует себя даже на дружеских вечеринках, не говоря уже о светских. Связано это с тем, что Лопес уже несколько лет как убежденный адепт здорового образа жизни.

Певица и актриса на шумной вечеринке никогда не будет замечена с бокалом вина или с сигаретой в руках. Более того, из своего ежедневного рациона звезда уже давно исключила кофе. Как видно на фото с артисткой, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, Лопес знает секреты красоты и успешно их применяет на себе.

Подтянутая фигура 51-летней певицы – не случайность, ведь в меню знаменитости нет ни сладкого, ни жареного, все блюда готовятся на пару из самых свежих сезонных продуктов.

Ежедневно знаменитость находит как минимум час времени для занятий спортом, при этом ее фитнес-рацион состоит из регулярных кардио и силовых нагрузок в комбинации с утренней йогой и 20-минутной медитацией.

: sport.politeka.net