Названы продукты для избавления от непрекращающейся головной боли

Врачи назвали продукты питания, помогающие избавиться от головной боли, которая сохраняется в течение длительного времени. О продуктах, которые пригодятся страдающим от головных болей людям, пишет сетевое издание «Актуальные новости».

Испортить настроение и доставить массу неприятностей может даже относительно слабая и кратковременная головная боль, а если речь идет о выраженных болевых ощущениях, которые сохраняются несколько часов, то такие приступы могут быть настоящим мучением. Особенно в тех случаях, когда справиться с болью не помогают никакие таблетки.

Что же делать? Медики говорят, что можно попробовать бороться с головной болью при помощи некоторых особых продуктов питания. К примеру, неплохой эффект может оказать такое простое и доступное средство, как стакан свежевыжатого сока апельсина. Целебный эффект апельсинового сока объясняется высоким содержанием магния, калия и аскорбиновой кислоты — эти вещества прибавляют энергии и подавляют головную боль.

Иногда непрекращающаяся головная боль возникает из-за проблем с артериальным давлением. Врачи советуют употреблять в таких случаях миндаль или шпинат. Последний поможет и при похмельном синдроме. Эффективное средство от головной боли, спровоцированной приемом спиртного — запеченный в кожуре картофель.

: Новости Ю