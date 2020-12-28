Кросовер Kia Sportage отримав гібридний мотор

Південнокорейський виробник Kia оснастив середньорозмірний кросовер Sportage «м’якою» гібридною установкою.

В той час як нове покоління повним ходом готується до дебюту на весні 2021 року (й вже траплялись шпигунські фото моделі), компанія Kia продовжує вдосконалювати актуальну генерацію Sportage.

Як повідомило видання Motor.es, на європейський ринок вийшла комплектація «Спортейдж», яка обладнана двигуном з «м’якою» гібридною надбудовою.

Новинка отримала знайомий в Україні 1,6-літровий дизельний двигун потужністю 136 к.с., але він доповнений помірною гібридною технологією («м’який гібрид») потужністю 48 вольт. В цій комплектації пропонується шестиступенева механічна коробка передач та передній привід.

Враховуючи, свою «гібридність» такий Sportage може отримати певні податкові пільги для власників у країнах Європи. Ціна ж моделі, наприклад, в Іспанії починається від 31 300 євро.

Про постачання зазначених комплектацій в Україну поки нічого невідомо, проте в нашій країні версія «Спортейдж» з 1,6-літровим дизелем (без гібриду) коштує від 20 490 євро.

: motorcar.com.ua