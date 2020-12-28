Потам и Настя Каменских удивили совместным снимком с Катей Осадчей и Юрием Горбуновым

Как передает Politeka.net, соответственный кадр появился на Instagram-страничке Алексея Потапенко.

“Всех с праздниками”, – коротко подписал пост исполнитель.

На опубликованном кадре звездные семейства предстали в непринужденной и теплой обстановке.

А вот внимание украинцев привлекла поза, в которой находились Катя Осадчая и Настя Каменских.

В комментариях многие предположили, что украинская телеведущая ждет третьего ребенка.

“Катя беременная? Так показалось”, “Катя Осадчая беременная?”, “Міняю жінку?”, “Катя точно беременная”, “Кумовья, они такие”, “Класс, наши поздравления. Будете в Белой Церкви заходите к нам”, “Потап, почему такой худой?”, “С Наступающими праздниками Вас”, – писали под постом.