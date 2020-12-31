Ученые выяснили, почему у людей появляется аллергия на кошек

Аллергия на кошек возникает у человека из-за особого белка.

При изучении единственного в мире ядовитого примата лори, специалисты из Австралии обнаружили общие характеристики между его ядом и аллергенным белком, который выделяют кошки.

В дикой природе медлительные по своей сущности лори пользуются ядом для борьбы с возможными конкурентами среди сородичей. На животных он проявляется в виде незаживающих ран, но симптомы человека после укуса лори будут схожи с сильной аллергической реакцией: боль, затрудненное дыхание, кровь в моче и анафилактический шок.

Что касается аллергии на кошек, то она возникает у человека из-за особого белка, который выделяют пушистые питомцы. По мнению экспертов, он нужен для отпугивания других хищников и охраны своей территории.

Исходя из результатов исследования, специалисты полагают, что в процессе длительной эволюции у лори и кошек стали вырабатываться одинаковые аллергены для защиты от неприятелей.

Данное открытие очень важно для сохранения здоровья животных. Ученые планируют на его основе разработать противоядия от лори. Дело в том, что в последнее время эти уникальные приматы стали очень популярны. Люди заводят их в качестве домашних животных, но для своей безопасности вырывают им клыки.

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