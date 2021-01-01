Вчені: закреп може «попереджати» про проблеми з серцем

За даними Гарвардської медичної школи, закреп, що виник у людини, може виявитися ранньою ознакою, яка попереджає про виникнення небезпечних серцево-судинних порушень.

Термін «хвороба серця» часто використовується як синонім серцево-судинних патологій, в основному пов’язаних зі звуженням або закупоркою кровоносних судин, здатних викликати серцевий напад. В інтерв’ю виданню Express фахівці Британського фонду серця (British Heart Foundation), заявили, що слід вміти розрізняти попереджуючі сигнали організму про розвиток проблем з серцем, оскільки це допомагає своєчасно вжити заходів, що дозволяють уникнути інфаркту.

Посилаючись на висновок Гарвардської медичної школи, представники фонду констатували, що передвісником серцево-судинних катастроф може бути запор.

«Запор є однією з маловідомих ознак проблем з серцем. Людині, у якої він виникає, доводиться більше напружуватися при відвідуванні туалету, що може підвищувати артеріальний тиск. Високий тиск, в свою чергу, збільшує ризик ішемічної хвороби серця», – повідомили в British Heart Foundation.

Також, на думку вчених, хронічне напруження, яке викликається важким проходженням стільця, може впливати на появу серцевої недостатності, аритмії, гострої коронарної хвороби, розшарування аорти.

Гарвардські дослідники підрахували, що приблизно кожен п’ятий дорослий чоловік стикається з симптомами хронічної форми запору, що означає жорстку, суху, труднопрохідну або хворобливу дефекацію. Їх висновки про те, що пресорні ефекти, вироблені запором, можуть бути тригерами небезпечних серцево-судинних подій, опублікував Журнал клінічної гіпертензії (Journal of Clinical Hypertension).

Фахівці заявили, що «Зміни кишкової мікробіоти, що виникають в результаті запору, можуть сприяти розвитку атеросклерозу, підвищеного артеріального тиску і серцево-судинних захворювань».

Також вони нагадують, що схильність до низькочастотної дефекації (один раз в два-три дні) посилюється з віком і часто співіснує з іншими факторами ризику серцево-судинних захворювань, що особливо суттєво збільшує для людини ймовірність постраждати від хвороби серця, включаючи її найдраматичніші варіанти.

Відвідувати туалет слід мінімум три рази за тиждень, і якщо ви робите це ще рідше, можна запідозрити запор, кажуть медики. Однак, за їхніми словами, в першу чергу потрібно звертати увагу на те, скільки зусиль потрібно для виведення стільця. Зробити кал більш м’яким можна, збільшивши кількість рідини і клітковини в раціоні, але якщо цей захід не рятує, потрібно обов’язково звернутися до лікаря.