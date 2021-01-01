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Алисса Милано показала шестилетнюю дочь, которая похожа на нее как две капли

01.01.2021

Актриса поделилась снимком с шестилетней Елизабеллой.

Американская актриса Алисса Милано показала свою дочь Елизабеллу.

 

Так, 48-летняя звезда сериала «Зачарованные» запостила фото с шестилетней девочкой на странице в Instagram. На снимке знаменитость и Белла нежно позируют, прижавшись друг к другу головами. Публикацию артистка сопроводила анимацией в виде розовых сердечек.

Моя сладкая девочка

написала Милано

В комментариях под постом очарованные фолловеры актрисы отметили, что Елизабелла — копия звездной мамы. Также пользователи подчеркнули, что у девочки невероятной красоты глаза.

  • Она выглядит как мама
  • Елизабелла — твой близнец
  • Это же просто твоя копия

:  Новости Ю

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