Замасковані вороги: 5 речей щоденного вжитку, які заважають худнути

Інколи, щоб втратити зайві кілограми необов’язково відвідувати спортзал та відмовлятися від вечері. Адже головний ворог нашого тіла – звичні предмети, які оточують нас в побуті.

Виявляється, що нас оточує безліч предметів, які провокують потяг до їжі та змушують нас переїдати, повідомляє Goodhouse. Через нерівномірні порції, поганий сон та сигнали, які стимулюють голод, ми не можемо регулювати раціон, а отже – худнути.

Тож перевірте свій дім на наявність предметів із нашого списку.

Великі тарілки

З такого посуду ми з’їдаємо набагато більше, ніж нам необхідно. Це підтвердили й авторитетні дослідження. За їх результатами, використання тарілок, які будуть меншими на 3-4 см в діаметрі, допоможе вам контролювати порції та не переїдати.

Занадто великі стакани

Те ж саме стосується і стаканів. Якщо вам складно відмовитися від напоїв з високим вмістом цукрів, спробуйте розпочати зі зменшення посуду для їх вживання.

Вибирайте довгі та вузькі стакани, які візуально створюватимуть ілюзію, що ви випиваєте достатню кількість газованих напоїв чи соку. Якщо після цього вас турбуватиме спрага, випийте просту воду. Її, до речі, рекомендовано пити з низьких стаканів.

Штори в спальні

Прозорі штори у вашій спальні роблять ваш сон чутливішим. Чим менше ми висипаємося, тим більше ми передаємо і вживаємо калорійної їжі.

Щоб добре висипатися та приглушити голод протягом наступного дня, забезпечте в спальній тотальну темряву. До слова, якщо ви не хочете змінювати штори – придбайте маску для сну.

Телевізор чи книжка

Так, ви можете готувати їжу під час перегляду відео, серіалів або, слухаючи подкаст, але виключайте це все, як тільки розпочнете трапезу.

Чим більше ви зосередитися на тому, що ви їсте – тим менше шансів, що ви переїсте.

Ноутбук і смартфон

Те ж саме стосується ноутбуків та смартфонів. Окрім цього, експерти зазначають, що постійне порівняння себе з персонажами Інстаграму, може призвести до розладів харчової поведінки, а фото їжі можуть змусити нас відірватися від справ на незапланований перекус.