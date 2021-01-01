Модель Victoria’s Secret Аллесандра Амбросио похвасталась упругим прессом в бикини

Популярная американская модель и звезда Victoria’s Secret Аллесандра Амбросио порадовала поклонников соблазнительными кадрами в купальнике

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм экс-ангел опубликовала серию фото, на которых позировала в весьма пикантном виде. 39-летняя модель несмотря на свой возраст имеет отличную форму. Звезда может похвастаться упругим прессом, стройными ножками и аккуратным бюстом.

На фото Аллесандра предстала в женственном розовом бикини, которое едва прикрыло самое интимное. Модель выгнулась так, чтобы ее загорелое тело выглядело лучшим образом. Глаза красотка прикрыла от удовольствия.

«Сладких снов, пока солнечные лучи не найдут тебя,

Сладкие сны, которые оставляют позади все заботы,

Но в твоих мечтах, какими бы они ни были,

Мечтай немного обо мне», – загадочно подписала фото модель.

За короткое время ее пост собрал почти 50 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Моя русалка», «Вкуснятина», «Я не видел никого красивее тебя», «Горячая красота», «Художественное произведение», «Вау, мега красиво», «твой пупок очаровывает меня», «Прекрасная чудесная принцесса», «Никто не идеален», – пишут пользователи сети.