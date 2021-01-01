Врач рассказал, как безопасно употреблять кофе

Черный кофе улучшает когнитивные способности, помогает пищеварению, а также действует как противовоспалительное средство. При этом, если выбрать неподходящие время и обстоятельства для его употребления, можно нанести только вред организму. Диетологи рассказали, когда необходимо отказаться от чашки этого ароматного напитка.

Об этом пишет MSN.

Так, не советуется пить кофе после полудня. Отмечается, что это может нарушить режим сна. Чтобы чувствовать себя бодрым на протяжении дня без дневной «подзарядки», специалисты рекомендуют заменить традиционный горячий кофе по утрам на холодный. Дело в том, что для его приготовления требуется больше кофейной гущи, а значит в нем больше кофеина.

Лучше не пить кофе, если уже выпито две или три чашки. По словам диетологов, переизбыток этого напитка может привести к обезвоживанию организма. Также специалисты порекомендовали делать перерывы в ежедневном употреблении кофе. Они пояснили, что уровень энергии от него повышается за счет активности центральной нервной системы, которая стимулируется гормонами (например, адреналином) и нейротрансмиттерами. Но организм имеет свойство привыкать к ним, что в дальнейшей потребует для достижения того же эффекта больше кофе.

Помимо этого, людям с повышенным холестерином стоит обращать внимание на тип напитка. Так, фильтрованный кофе оказывает нейтральное влияние на уровень липидов. В свою очередь, нефильтрованный или отжатый, напротив, способен повысить уровень так называемого «плохого» холестерина (ЛПНП).