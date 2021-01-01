Струнка Дженніфер Еністон показала пікантне фото з ванної кімнати

51-річна американська акторка Дженніфер Еністон залишила в мережі спокусливе фото, на якому цілує власне відображення у дзеркалі. Фанати одразу помітили її стрункі форми на знімку та прокоментували їх.

Як з’ясувалось, фотографія з Дженніфер Еністон – не нова, а з архівів, проте вона вкотре вразила шанувальників. Автором знімку стала фешн-мисткиня Peggy Sirota. Чорно-біла світлина з’явилась на інстаграм-сторінці Дженніфер Еністон, яка свого часу встановила рекорд за кількістю підписників за добу після створення профілю.

На фотографії молодша Еністон позує у мініспідниці і купальнику, які чудово підкреслили її стрункі форми. Жінку, схоже, хтось притримував за ноги, поки вона в лежачому положенні цілувала своє відображення у дзеркалі.

“Який рік. Нагадування про те, щоб подарувати собі трохи любові… і триматися там”, – підписала фото Еністон.



Архівне фото Дженніфер Еністон / Instagram / @jenniferaniston

Реакція шанувальників на фото

Фанати по-різному відреагували на фото, висловивши здебільшого своє захоплення. Один з підписників навіть зазначив, що цього року також “головне бути гнучким”, як Еністон на цьому фото. Фанати також відзначились й іншими коментарями: