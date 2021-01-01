Медики назвали сухофрукт, который убережет от инсульта

Дело в том, что в финиках содержится большое количество клетчатки, которая способствует улучшению пищеварения. Вместе с тем было доказано, что регулярное употребление фиников помогает снижать уровень холестерина в крови и предотвращает возникновения инсульта.

Кроме того, в финиках есть и другие полезные микроэлементы для организма, которые нужны для прочности костей и снижения риска потери костной массы – это магний, марганец и селен. Также данный сухофрукт помогает в борьбе с анемией, поскольку в финиках полно железа и витамина В6, который в свою очередь стимулирует работу мозга.

Таким образом, благодаря множеству исследований, в конечном итоге специалисты пришли к выводу, что финики легко усваиваются человеческим организмом, ведь в них присутствует фруктоза, а также они наделены способностью провоцировать выработку пищеварительного сока. Вообще, с давних времен финики используются человеком как высокоценный продукт питания.

К слову, еще положительный эффект финики оказывают на организм беременных, а также кормящих женщин. Все потому что их употребление способствует увеличению лактации.