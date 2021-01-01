Неврологи объяснили, что делать, если дергается глаз

Причин тика может быть много.

Многие сталкивались с непроизвольными ритмичными сокращениями мышц века. Неприятное подергивания века может свидетельствовать о стрессе, переутомлении или неправильно сформированном режиме дня. О том, как избавиться от этого.

Вопрос нервного тика до сих пор полностью не исследован. Но если же эти непроизвольные сокращения мышц проявляются редко – не следует волноваться. Периодический нервный тик не является признаком какого-то серьезного заболевания.

Прежде всего перестаньте гуглить, что скрывается за этим симптомом, ведь среди поисковых запросов можно наткнуться на информацию о том, что у вас первая стадия рассеянного склероза или боковой амиотрофический склероз. На самом деле, такие заболевания проявляются более выраженными симптомами и к моменту появления тика, скорее всего, уже будут диагностированы. Поэтому дергающийся глаз, – не повод для паники, даже наоборот – это сигнал, что вам пора взять паузу и отдохнуть.Если вас действительно замучил тик – обратитесь к специалисту, который сможет назначить соответствующее лечение.

Определяем причину

Мышцы сокращаются, получая нервные импульсы, которые обусловлены электрической активностью мозга. Иногда эта активность становится хаотичной, тогда и возникает что-то вроде «вспышки», которая заставляет мышцы сокращаться.

Часто это признаки:

усталости;

высокого уровня стресса;

избытка кофеина

чрезмерной нагрузки на глаза.

Если вам когда диагностировали гипертиреоз, и на фоне стабилизированного состояния у вас снова начало дергаться веко – обратитесь к эндокринологу. Вероятно, нужно скорректировать дозу лекарств или внести изменения в терапию.

Кстати, если вы применяете противосудорожные, диуретики или нейролептики, следует ознакомиться с побочным действием препаратов. Часто в таких ситуациях именно они становятся причиной тиков.

Что делать, чтобы облегчить свое состояние

Специалисты Американской академии офтальмологии рекомендуют снижать стресс:

высыпаться;

заниматься физкультурой;

медитировать;

уделять внимание состоянию глаз.

Если нервный тик спровоцирован перегрузкой органа зрения, приобретите увлажняющие капли, а также дозируйте работу. Для этого подойдет таймер: установите напоминание о небольшом перерыве для зарядки глаз.

Займитесь гигиеной рабочего места: отрегулируйте освещение, чтобы оно падало слева и не было слишком ярким.

Если организм таким образом предупреждает об усталости – не игнорируйте эти сигналы: попросите дополнительные выходные или отпуск, проводите больше времени на свежем воздухе, не нагружайте в эти дни глаза. Если эти меры не помогли, возможно, с тиком стоит бороться с помощью легких успокоительных или немедикаментозными методами, например психотерапией.

Как питаться

Поскольку проблема тика химическая, ее можно решить изменением рациона. Прежде всего восстановите баланс кальция, магния и глицина.

Эти микроэлементы содержатся в достаточном количестве в таких продуктах:

молочных продуктах;

рыбе и морепродуктах;

гречке;

бобовых;

орехах;

тыкве;

яйцах;

сырах.

Откажитесь от алкоголя и кофеина, поскольку они стимулируют нервную систему, что может спровоцировать новые тиковые эпизоды.

Что делать в случае обострения тика

Иногда за сокращением мышц века скрывается доброкачественный эссенциальный блефароспазм. Однако, кроме подергивание, заболевание сопровождается миганием, поэтому его легко отличить от обычного тика.Блефароспазм – это неврологическое расстройство, при котором мышцы получают импульсы, что провоцируют сокращение. Самым эффективным методом борьбы с сокращениями сегодня считается инъекция ботулотоксина.

Также к врачу следует обратиться, если:

глаз покраснел или вспух;

из глаза выделяются слезы;

при дерганье века глаз полностью закрывается;

подергивание длится несколько недель;

начинают дергаться другие части лица.

Как можно остановить тик

Закройте глаза на 15 минут и старайтесь их расслабить.

Смочите ватные диски теплой водой и положите их на веки.

Попробуйте широко открыть глаза, а затем закройте их на несколько секунд.

Также можно легко нажать на середину надбровной дуги дергающегося глаза.

Начните интенсивно моргать в течение 15 секунд, а затем закройте глаза на 2 минут.

: Новости Ю