Назван самый первый симптом деменции

Ее часто путают с шизофренией.

Деменция с тельцами Леви (LBD) не так сильно отличается от остальных типов прогрессирующего слабоумия, а ее симптомы могут имитировать другие заболевания и расстройства. Зачастую ее можно встретить у взрослых людей в возрасте старше 50 лет, поэтому они обязаны знать о ранних признаках, чтобы уберечь себя, сообщает Express.

Одним из таких симптомов специалисты назвали зрительные галлюцинации. У человека, страдающего деменцией с тельцами Леви, они появляются чаще, чем у людей с болезнью Альцгеймера или сосудистой деменцией. С этим признаком сталкиваются до 80% людей с LBD. Заболевание может вызвать изменения в нервной системе, приводящие к переменам поведения и настроения. Проведенные исследования помогли выявить корреляцию между наличием галлюцинаций и повышенным уровнем когнитивных нарушений при LBD. Медики отметили, что гражданам необходимо быть осторожными и бдительными при общении с такими больными, так как они могут принять людей за галлюцинацию и проявить к ним агрессию. Еще к признакам деменции с тельцами Леви относят двигательные расстройства, а также бессонницу, когнитивные проблемы, депрессию и апатию. К тому же диагностировать LBD очень сложно, потому что ранние симптомы этого заболевания часто путают с признаками болезни Альцгеймера или шизофрении.

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