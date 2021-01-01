Мисс совершенство 2020: Хейли Бибер после тренировки демонстрирует тело мечты

Отличная мотивация на 2021-й!

Даже во время рождественских каникул Хейли Бибер не отказывается от регулярных тренировок пилатесом. И этот пример должен стать заразительным для новогодних праздников после сытного застолья! Для большей убедительности Хейли ненавязчиво демонстрирует результат усилий — головокружительную фигуру в спортивных шортах с широким поясом, напоминающим резинку от мужского нижнего белья. Подтянутые ноги (и не грамма целлюлита) и пресс для кроп-топов — срочно распечатать и повесить на холодильник при очередной попытке потянуться к холодцу или орешку со сгущенкой.

: Новости Ю