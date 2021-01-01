Неугомонный коррупционер Аблай Мырзахметов хитер и жаден. С виду простоватый, вороватый и добродушный, Аблай Исабекович греет своего хозяина в таких объемах, что страшно подумать. Примерно одну пятую мзды, поборов и коррупционных доходов Аблая Мырзахметова получает Тимур Кулибаев. Все остальное Аблаю Мырзахметову удается сложить в свой неустанно пухнущий карман.

Итак, о сказочной коррупции Аблая Мырзахметова:

Председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Исабекович Мырзахметов неоднократно спасал экономику Казахстана. Начал спасать КТЖ, но враги помешали и посадили его на пять лет. Благо Елбасы человек мягкий, отзывчивый, простил засранца. И устроил его на хорошую работу — обкладывать данью предпринимателей Казахстана. Но он был бы простым рэкетиром, если бы делал свое дело без задора, без изюминки. Нет, не таков-с наш Аблай. Он может принести еще много пользы. Например, он помогает от болезней.



Что сейчас у подростков в моде? Челленджи и хештеги! Стоило Аблаю Мырзахметову узнать об их существовании, как он помолодел лет на тридцать и забубенил инициативу: #3новыхпривычки, или что тоже самое — #3zhanaádet. Это должно спасти Казахстан от КВИ. А чтобы донести свет истины до каждого, Аблай Мырзахметов повелел написать огненные глаголы правды на яйцах.

Три новых привычки Аблая Мырзахметова

Три новых привычки Аблая Мырзахметова

Серьезно. Спасительные заклинания Аблая Мырзахметова можно купить в супермаркете «Семейный», там продаются яйца с наклейками. Стоит переклеить их в положенное место — как COVID обойдет вас стороной, а также пройдет энурез и рубцы. Спросите Мырзахметова сами — ведь именно он организовывал туры экстрасенсов по заданию правительства Казахстана.

Слово челлендж Аблай Исабекович не понял, посему элемент соревновательности в инициативе #3новыхпривычки как-то не просматривается. Возможно, если все наклейки с куриных яиц переклеить на обычные — произойдет чудо. Вся сила в волшебных словах.

Слушайте же каковы слова! Ношение маски, социальное дистанцирование и мытье рук. Т.е. в общем то, что доказало полную неэффективность в условиях циркуляции SARSv2.

Аблай Мырзахметов — заслуженный психонавт Казахстана

Под этот идиотизм с наклейками Аблай Мырзахметов подписал тусовку спортсменов. Старым привычкам Аблай Мырзахметов тоже не изменял, так что выражаем стойкую уверенность, что свою долю от наклеек на яйцах целитель из НПП «Атамекен» также имеет.

Выходя из дома, идя в магазин, в аптеку, мы максимально должны видеть – простые и понятные призывы. Если мы будем придерживаться #3новыхпривычки, то быстрее переборем пандемию.председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

Под благородное дело обклейки яиц населению еще и распилен грант по непримиримой борьбе с Ковидом. Недаром Елбасы не допустил пропасть Аблаю Мырзахметову в сырых казематах, недаром Токаев назначил его своим доверенным лицом: инициативы нашему целителю не занимать.

Аблай Мырзахметов, полугосударственный деятель коррупционного монолита Казахстана, входит в число пятидесяти самых богатых людей этой страны. При том, что официально он владеет очень малыми активами, Аблай Исабекович Мырзахметов умудряется делить пьедестал с такими корифеями, как Тимур Кулибаев и Владимир Ким. В чем же секрет рачительности Мырзахметова, как он умудрился имея небольшую тепличку с огурчиками и фабрику по производству ваты нажить такие капиталы? Не будем отвечать на этот вопрос: мы все знаем, что через своего брата Алтая он гоняет контрабандную водку в Россию через прозрачную границу Павлодарской области. Возможно осталось еще что-то и от грабежа железной дороги — но тех двадцати-пятидесяти миллионов, что он украл явно не хватило бы на членство в клубе Forbes.

Аблай Мырзахметов занимает неподобающее ему место в списке Форбс.

Прошла любовь, завяли помидоры: как Аблай Мырзахметов утопил свои теплицы

В этом рассказе пойдет речь о компании ТОО «Green House – Зеленый Дом» в городе Текели — тепличном комплексе в 13 гектар, которым владеет Аблай Мырзахметов. Это большой, современный, недавно построенный при участии лучших специалистов комплекс для выращивания самых ходовых культур: огурцов и помидоров, расположенный на юге Казахстана. Его проектная мощность — 1375 тонн помидоров и 1650 огурцов в год. Полюбоваться на предприятие можно через спутниковую карту:

В том, что Аблай Мырзахметов вообще стремится заняться чем-то настоящим, а не контрабандой и взяточничеством первыми засомневались его сограждане: уж больно Аблай Мырзахметов известен. Предчувствие их не обмануло: дотации и весь кредит на строительство Мырзахметов взял в «КазАгроФинанс». Несколько миллиардов тенге были получены под нижайшие проценты, техника — в льготный лизинг. Используя административный ресурс в «Атамекене» и царственное — до недавнего времени — положение своего брата Аскара, акима области, Аблай Мырзахметов открыл ТОО «Green House – Зеленый Дом».

Благодаря выразительной внешности Аблай Мырзазметов часто становится жертвой коллажей.

И успешно разорил его, не рассчитавшись даже с льготными кредитами, которые он получил. Аблай Исабекович наверняка, если снизойдет до комментариев по этому поводу, будет валить все на кризис. Действительно, предприятие работало в прошлые годы и даже платило не слишком большие, но налоги. Однако отчислять положенные проценты по займам оно прекратило задолго до кризиса, мизерные зарплаты местным жителям также выплачивать не торопилось. Аблай Мырзахметов рассчитывал поживится за счет внесения предприятия в «системообразующие» и поживится за счет дотаций. Но курс на разорение был ясен: на банкротстве делаются большие деньги, а долги отдают только трусы.

Последняя поговорка вообще является жизненным кредо председателя Атамекена, местного добровольно-принудительного комсомола предпринимателей. Аблай Мырзахметов должен не только через ТОО «Green House – Зеленый Дом», но и через второе свое предприятие — Фараб. Должен он и лично, и банкам, и коллегам-предпринимателям.

На «Green House – Зеленый Дом» кредиторы подали в суд и в отношении него началась процедура реабилитации. В Казахстане так называют банкротство, чтобы не пугать людей и не портить «инвестиционный климат». Кредиторы требуют возврата миллиардных кредитов. В настоящий момент сезон предприятие не открыло, выплат по налогам и сборам не ведет, рабочие не получают зарплаты.

В чем идея банкротства предприятия Аблая Мырзахметова?

Бытует предположение, что Аблай Мырзахметов знает кому его пристроить, так как банкротство запланировано заранее. После того, как в суд в Алмате передаст обанкротившееся предприятие кредиторам — государственному фонду «КазАгроФинанс» в частности — его существенно уценят, а Мырзахметов договорится о передаче его нужным людям с существенным дисконтом. Таким образом произойдет разделение на вершки и корешки: отличный комплекс достанется новым владельцам, а долги с грустным видом спишет государство из бюджета.

Эта схема практиковалась жирным коррупционером Аблаем Исабековичем Мырзахметовым не раз и к большой выгоде для себя. Это еще один секрет его нахождение в списке «самых влиятельных предпринимателей Казахстана». О влиятельности тут нечего спорить, только вот о том, какой же он предприниматель после этого? И есть ли у банкрота моральное право на то, чтобы возглавлять национальную палату предпринимателей? Да никакого! Но разве этим вопросом задавались когда назначали ранее осужденного за казнокрадство мошенника Аблая Мырзахметова?