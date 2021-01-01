Повінь – зміна системи

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Названы продукты, способные навредить горлу во время ангины

01.01.2021

Эти продукты усугубят состояние при ангине.

Категорически нельзя при ангине есть жареное, жирное, грибы, бобовые, свежие твердые фрукты и овощи, острые лук и чеснок, специи и приправы, любые консервы и консервацию на основе уксуса, копченое, свежую выпечку, крепкие кофеиновые напитки – чай, кофе.

Забудьте на время о газировке, сладостях с кремами, молоке, сыре, семечках и чипсах, попкорне – все вышеперечисленные продукты могут усугубить воспаление.

Также избегайте кислых и цитрусовых, красных и оранжевых аллергенных фруктов и ягод. Вместо них можно пить соки, разведенные водой, смузи, компоты, а также нехолодное желе, кисели, муссы.

Пища во время болезни горла должна быть приготовлена на пару или отварена, чтобы не перегружать организм лишними жирами.
:  Новости Ю

 

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