Названы продукты, способные навредить горлу во время ангины

Эти продукты усугубят состояние при ангине.

Категорически нельзя при ангине есть жареное, жирное, грибы, бобовые, свежие твердые фрукты и овощи, острые лук и чеснок, специи и приправы, любые консервы и консервацию на основе уксуса, копченое, свежую выпечку, крепкие кофеиновые напитки – чай, кофе.

Забудьте на время о газировке, сладостях с кремами, молоке, сыре, семечках и чипсах, попкорне – все вышеперечисленные продукты могут усугубить воспаление.

Также избегайте кислых и цитрусовых, красных и оранжевых аллергенных фруктов и ягод. Вместо них можно пить соки, разведенные водой, смузи, компоты, а также нехолодное желе, кисели, муссы.

Пища во время болезни горла должна быть приготовлена на пару или отварена, чтобы не перегружать организм лишними жирами.

: Новости Ю