Незаменимый продукт для гипертоников назвали кардиологи

Он также помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

Медики назвали незаменимый для гипертоников продукт. По словам ученых, употребление чеснока полезно для людей, страдающих артериальной гипертензией. Положительное действие продукта заключается в следующем: стенки кровеносных сосудов смягчаются, а кровяное давление нормализуется.

Положительные свойства чеснока объясняются содержанием в нем ряда полезных компонентов, отмечают эксперты. Речь идет о сульфидах и аллицине. Второе соединение способствует расслаблению стенок сосудов. В результате артериальное давление стабилизируется, а самочувствие гипертоника улучшается.

Медики даже сравнивают чеснок с препаратами для снижения давления. Кроме того, продукт помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови. По словам ученых, употребление чеснока помогает уменьшить концентрацию опасного соединения на 10-15 процентов. Это способствует значительному улучшению состояния сердечно-сосудистой системы. Таким образом, медики называют чеснок лучшим продуктом для людей с гипертонией.

Фото: рixabay.com