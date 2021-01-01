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Дженнифер Лопес кардинально изменила имидж

01.01.2021

Несмотря на праздничный период, Дженнифер Лопес не прекращает активную работу. Так, сейчас звезда занята съемками в своем новом клипе на песню «In The Morning», для которого она уже успела решиться на несколько неожиданных hair-трансформаций.

Фотографиями, на которых певицу можно увидеть в образе блондинки с идеально ровным каре и русалочки с лиловым цветом локонов, поделился в своем инстаграм звездный стилист по волосам Крис Эпплтон.

Нам кажется, роскошной Джей Ло к лицу все, и эти два ярких образа — не исключение. А тебе как?

 

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