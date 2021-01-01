Мерьем Узерли опубликовала фотосессию на последнем месяце беременности

В сентябре стало известно, что Мерьем Узерли ждет второго ребенка. Больше она старалась не говорить о своем положении и не привлекать внимания. В Сети даже засомневались, а беременна ли звезда “Великолепного века”. Но в канун Нового года актриса решила порадовать поклонников и развеять все слухи.

На снимках Узерли предстала в бордовом платье с рюшами, обнажив уже достаточно большой живот.

Известно, что избранник Мерьем американский бизнесмен. Пара познакомилась в Берлине, где мужчина уже несколько лет работает. Также у Мерьем есть семилетняя дочь Лара от турецкого бизнесмена, с которым актриса рассталась еще до рождения первенца.

: segodnya.ua