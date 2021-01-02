Онкологи назвали бьюти-процедуры, которые могут вызвать рак

Сегодня многие женщины пользуются услугами косметологов и являются частыми клиентками салонов красоты.

Но не стоит забывать, что в погоне за красотой можно потерять здоровье. Некоторые бьюти-процедуры могут привести к раку, если ими злоупотреблять. Медики назвали бьюти-процедуры, способные вызвать рак

Частое выпрямление волос опасно за счет препаратов, которые используются при процедуре — они содержат формальдегид, рассказал онколог и химиотерапевт Андрей Базылев. Однако осторожнее всего нужно быть мастерам. Делать выпрямление чаще восьми раз в месяц вредно для здоровья.

А вот обычное окрашивание не несет никаких онкологических рисков — в состав красок больше не добавляют канцерогены.

Среди косметологических препаратов стоит избегать тех, в составе которых есть диоксан. Это вещество может провоцировать различные эндокринные нарушения в организме, что может привести к онкологии. Как показали исследования, уколы ботулотоксина безопасны и не несут рисков.

Ультрафиолетовая лампа для ногтей, которую используют для маникюра, при частом использовании может спровоцировать рак кожи, отметил Базылев. Однако чтобы ее использование привело к таким последствиям, процедуру нужно делать более 10-15 раз в месяц.

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