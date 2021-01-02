Лікар назвав три головні причини безсоння і пояснив, як з ними боротися

За словами сомнолога Романа Бузунова, серйозні розлади сну можуть провокувати тривалі стресові ситуації. Нинішнє становище в світі цьому дуже сприяє.

Сьогодні, під час пандемії, багато людей скаржаться на підвищену тривожність і безсоння, розповів фахівець. Люди прокручують в голові всі можливі варіанти майбутнього і не можуть заснути. За словами лікаря, ми «маємо пандемію безсоння на тлі пандемії ковіда».

Кращим засобом для зняття тривожності і хорошого сну лікар назвав фізичну активність. Особливо добре займатися посильним спортом на свіжому повітрі – після лижної прогулянки ви гарантовано добре заснете.

Друга причина безсоння – апное, поширений розлад, при якому дихання зупиняється, причому багато разів за ніч. По суті, людина задихається. Це може скоротити тривалість життя людини на 20 років.

Третя причина поганого сну – використання гаджетів. Мінімум за годину до сну потрібно подалі прибрати телефон.

Налагодити сон допоможуть аеробне навантаження, відсутність кофеїну після обіду і ввечері і обов’язкова відмова від зайвої інформації про пандемію і її можливі наслідки.

Крім того, дистанційна робота та самоізоляція порушує звичний ритм життя, що теж викликає проблеми зі сном. Позначається і обмеження фізичної активності, яка є хорошим засобом від стресу.

Є ще одна поширена причина безсоння – печія і кислий присмак у роті, цим можуть страждати люди з гастритом і виразкою. Тут важливо налагодити режим харчування, відмовитися від гострих і смажених продуктів і не об’їдатися перед сном.