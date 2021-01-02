7 найкращих українських фільмів та серіалів 2020 року

Чи потрібно у тисячний, мабуть, раз писати, що це був надскладний рік для кіно? І якщо він завдав такого потужного удару по Голівуду, то що вже казати про молоде українське кіно, яке тільки почало підійматися. Тим більш вражаючою виглядає та кількість та якість прем’єр, які відбулися, не дивлячись на надскрутні обставини.

Ще одне радісне явище 2020 року — нарешті можна говорити не лише про розвиток українського художнього та документального кіно, а й про українські серіали. Індустрія зробила великий крок в бік по-справжньому цікавого та актуального продукту від звичного телевізійного мила. Тому цього року окрім фільмів ми відзначимо і серіали українського виробництва.

Отже, kinowar.com презентує 7 найкращих українських фільмів та серіалів, та де їх дивитися онлайн легально.

Атлантида

Валентин Васянович отримав за цю стрічку приз за найкращий фільм у програмі «Горизонти» Венеціанського кінофестивалю, де власне і відбулась його прем’єра.

2025 рік, недалеке майбутнє. Україна перемогла у війні з Росією та спромоглася провести деокупацію Донбасу. Чужі війська пішли, але роздратовані та розбиті морально люди залишилися. До того ж землі спустошені, непридатні для життя. У цьому катастрофічному середовищі люди з різними історіями намагаються відшукати сенс існування.

У фільмі знімалися виключно непрофесійні актори — учасники бойових дій у зоні АТО, волонтери, медичні працівники.

Спіймати Кайдаша

Сучасна екранизація «Кайдашевої сім’ї». Дії роману відбуваються у наші часи, період розповіді охоплює і часи першого Майдану, і події війни на Донбасі.

Звичайна українська родина живе у бідності та постійних заздрощах один до одного та до сусідів. Колись дружні брати згодом сваряться та намагаються поділити все те, що є у наявності, хоча здавалося, що ділити нічого. Батько п’є, мати ненавидить невісток, дружини перетворюються з янголів на чудовиськ. Тим часом, навколо змінюються часи, правлячі партії, країна, але сімейні чвари не дозволяють подивитися на загальну картину.

Чудово створена атмосфера серіалу, де українське село показано реалістично, але без шароварщини, кліше та чорнухи.

Черкаси

Ще один проект, який намагається відтворити реальну картину подій без кліше та ура-патріотизму. Фільм про події 2014 року, коли російські війська вторглися у Крим. Український флот заблоковано у озері Донузлав, шлях до моря перекрито, а у порту розташувалися загарбники. Допомоги чекати немає сенсу, але не дивлячись на це, капітан та екіпаж тральщика «Черкаси» вирішують дати відпір російським військам.

На борту дуже різні за характером та власною історією люди, а тому не всі згодні виконувати наказ. Саме тому цю картину і виділяють на загальному фоні сучасних українських воєнних стрічок — автори не намагаються зобразити усіх моряків героїчними бійцями, які відстоюють українські позиції без зайвих роздумів та вагань. Це живі люди, які опинилися у надскладній ситуації.

Земля блакитна, ніби апельсин

Документальна стрічка про родину, що проживає у окупованому Донбасі вже шість років. Жінка самотужки виховує чотирьох дітей. Не дивлячись на надскладні обставини, ці люди знаходять у собі сили не втрачати життєрадісність.

Режисер Ірина Цілик отримала нагороду за найкращу режисуру в категорії світової документалістики на найбільшому у світі фестивалі незалежного кіно Санденс.

Погані дороги

Звісно, цей фільм не про стан доріг та незадовільну роботу Укравтодору. Наталія Ворожбит створила сценарій на основі власної п’єси та дебютувала у великому кіно як режисер. П’ять новел про історії місцевих жителів Донбасу та українських військових переплетені спільною темою доріг.

До цього Ворожбит працювала над сценаріями таких фільмів як «Кіборги», «Дике поле» та вже згаданого вище серіалу «Спіймати Кайдаша».

Віктор_Робот

Ще одне радісне усвідомлення — українська анімація здатна дивувати та приносити позитивні емоції. Гран-прі національного конкурсу на Одеському кінофестивалі. До широкого прокату ця стрічка дійде восени 2021 року.

Мешканець штучної зірки, яка постачає енергію для штучної планетної системи, усвідомлює, що він робот. Донька двох вчених, які відповідають за працездатність цієї зірки, тікає разом з ним. З цього часу починаються їх неймовірні пригоди.

Мої думки тихі

Антоніо Лукіч довів, що авторське нестандартне кіно може бути не тільки успішним на фестивалях, але й по-справжньому сподобатися публіці. Це доводять і дуже високі касові збори, і загальна реакція глядачів у соцмережах.

Вадим працює звукооператором та отримує шанс поїхати до Канади. Але на його шляху стають не тільки професійні перешкоди, а й мати, з якою у нього складні стосунки.

Чудова тонка комедія та драма відносин між батьками та дітьми. Один з найкращих фільмів не тільки минулого року, але й загалом незалежного українського кінематографу.