Науковці винайшли спосіб вилікувати серцеву недостатність

За словами дослідників з Університету охорони здоров’я штату Юта, серцеву недостатність можна перемогти за допомогою нового лікування, що поєднує прийом ліків з тимчасовим використанням штучного серцевого насоса. Про це повідомляє журналі Circulation.

Терапія, яка включає імплантацію допоміжного пристрою для лівого шлуночка серця (LVAD), допомагає повернути назад структурні пошкодження серця, усунути необхідність в трансплантації та продовжити життя деяких пацієнтів.

У минулому серцева недостатність вважалася незворотньою. Однак одне з останніх досліджень доказало, що це не так.

Вчені спостерігали за 40 пацієнтами з тяжкою серцевою недостатністю у віці від 18 до 59 років, яким, щоб вижити, був потрібен пристрій LVAD. 19 пацієнтів, які використовували комбіновану терапію, поліпшили стан настільки, що їм видалили LVAD. Дослідники виявили, що 90% цих пацієнтів були живі та відносно здорові через рік після видалення. Через три роки 77% колишніх хворих залишаються живими та почувають себе добре.