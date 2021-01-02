Фахівці розказали, що викликає біль у суглобах взимку

Коли приходить зима, багато людей починають скаржитись на біль у суглобах. Особливо часто від нього страждають люди похилого віку. Цей біль часто пов’язаний з артритом. Але є й інші можливі причини болю в суглобах та м’язах, які можуть впливати на різні вікові групи. Вони можуть завадити вам вести нормальне життя, пише Жіночий світ з посиланням на NDTV.

Є різні домашні засоби, що допомагають полегшити біль, в залежності від його причин. Доктор Санджай Агарвала пояснює: “Протягом зими коли температура повітря низька, можуть виникати м’язові спазми. Суглоби також стикаються, тому суглоб, який вже був уражений, починає боліти. Іншою причиною є недостатній рівень вітаміну D. Взимку, як правило, ваше тіло не отримує достатньо сонячного світла. Це призводить до зменшення вироблення вітаміну D, і як результат, ви можете відчувати біль у м’язах і суглобах”.

Якщо ви зазнаєте впливу екстремальних температур, вони можуть безпосередньо впливати на ваші суглоби, оскільки заважають кровотоку у тканинах, що оточують суглоб.

Доктор Ашиш Джайн розповідає: “Взимку спостерігається падіння температури та барометричного тиску, що впливає на суглоби. Це призводить до набряку хряща та оболонки суглоба, підвищеної чутливості рецепторів болю в суглобах, стягнутості зв’язок і м’язів, зниження рухливості суглобів, тощо. Все це викликає збільшення ризику болю в суглобах, а також скутості та обмеження рухливості, особливо після тривалого відпочинку, як вранці після сну”.

За допомогою тепла ви можете розширити кровоносні судини та полегшити біль. Ви можете випити гарячий напій або прийняти теплий душ. Також можна скористатись грілкою. Крім того, ви можете зігрітись за допомогою фізичних вправ.

Медики рекомендують для полегшення болю вдягатись за погодою, регулярно виконувати фізичні вправи, збалансовано харчуватись, щоб отримувати достатньо білка та вітамінів D і C. Також необхідно підтримувати належний рівень вологи в організмі.

Та не варто покладатись на домашні засоби надто довго. Якщо біль не зникає або посилюється, необхідно звернутись до лікаря. Також занепокоєння мають викликати набряки (особливо асиметричні), почервоніння та супутня лихоманка.