Маша Полякова показала, в які кінотеатри її водить зіркова мати

Ольга Полякова відвідала разом з дітьми торговельний центр у Києві. Зірка ділилася враженнями від елементів декору локації. Та що точно приголомшило її прихильників – це те, в який кінотеатр ходили на мультфільм її дівчата. Повідомляє Сенсація.

Спершу підписники Маші Полякової помітили шикарну локацію: білосніжні шкіряні крісла, вишукана ілюмінація, високоякісне зображення – все це було в той вечір для дітей Ольги.

Та схоже, 15-ти річна блогерка вже звикла до таких атракцій. Дівчина перед сеансом та на його початку почала розповідати про свій конкурс для підписників.

Більше емоцій заклад викликав у зіркової мами Олі. Жінка вже у своєму акаунті показала, що родина відпочиває у пустому кінотеатрі. Фішкою закладу є не тільки перегляд фільмів у 3-D, а ще комфортні крісла, на яких можна навіть дивитися стрічку лежачи. Крім цього, під час сеансу можна підзарядити свої гаджети за допомогою бездротового зарядного пристрою.

Оля не стримувала емоцій. Вона щиро дивувалася інтер’єру та технічному оснащенню.

“Я якась дика!”

Це сказала у сторіз Ольга про себе. Співачка пояснила таку свою поведінку тим, що мала багато справ і роботи, саме тому не мала часу провести вечір у своє задоволення та кудись вийти.

На емоціях жінка навіть назвала локацію, куди повела своїх дітей.

Торговельний центр – дійсно один з найбільш дорогих у країні. Полякова відправилася з доньками у київський ЦУМ, що на Хрещатику.

Місцина має багато елітних бутиків, а ціни на каву в кафе-острівцях, у ТЦ, можуть сягати більше 100 гривень.

Квитки у кінотеатрі – недешеві. Одна людина може посидіти на таких кріслах, що показувала Полякову за 595 гривень. Це стосується абсолютно всіх фільмів: і дитячих, і дорослих.

Проте, Полякова ніколи не шкодує грошей на своїх дітей. Оля розповідала, що намагається бути другом для своїх дівчат. Проте, це не скасовує й виховних моментів.