Как в реальной жизни выглядят Тина Кароль, Настя Каменских, Катя Осадчая

Мы привыкли видеть знаменитостей всегда в лучшем виде — с прической, макияжем и в лучших нарядах. А как выглядят звезды в реальной жизни, смотри дальше в материале.

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Как в реальной жизни выглядят знаменитые красавицы

Эти известные красотки не стесняются показать себя без фотошопа и макияжа, ведь они и без них выглядят превосходно.

Тина Кароль

Тина Кароль

Тина Кароль трижды становилась самой красивой женщиной Украины по версии журнала “VIVA”. Это не удивительно, ведь артистка обладает очень красивыми параметрами и естественной красотой. Кароль частенько показывает в своем микроблоге в Инстаграм, как она выглядит вне сцены, в обычной жизни.

Катя Осадчая

Катя Осадчая

Неизменная ведущая “Светской жизни” Катя Осадчая всегда блистает на телеэкранах в роскошных платьях, с красивой прической и ярким макияжем. Однако 37-летняя жена Юрия Горбунова не стесняется показать, как она выглядит дома.

Настя Каменских

Настя Каменских

Настя Каменских любит удивлять своих поклонников неожиданными образами, яркими нарядами и даже очень смелыми снимками в своем Инстаграме. При этом звезда не стесняется показать себя в обычном виде. Кроме того, Каменских часто публикует фото со своих тренировок, где она не только без макияжа, но и без прически и в обычном спортивном костюме.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Веру Брежневу многие считают эталоном женственности и красоты. Если раньше, будучи участницей группы “ВИА Гра” Брежнева любила яркие костюмы и много макияжа, то сейчас 38-летняя звезда предпочитает сдержанные образы и минимум косметики. Стоит отметить, что артистка в свои 38 лет выглядит великолепно.