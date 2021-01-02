Медики назвали продукты на завтрак, которые повышают давление

Эксперт Дэвид Винер рассказал, что люди, которые следят за показателями артериального давление, должны особенно тщательно подходить к выбору продуктов на завтрак.

“Есть очевидные продукты, которых следует избегать, – это, например, бекон или тосты из белого хлеба с маслом. Но существуют также продукты, кажущиеся здоровыми, от которых ваше давление тоже может начать расти”, – сообщил медик.

Винер добавил, что в качестве завтрака стоит избегать фруктовых йогуртов, поскольку в их составе содержится большое количество простых углеводов и сахара, что негативно влияет на артериальное давление.

Результаты исследований ученых показали, что этот продукт способствует увеличению веса у взрослых и детей. В свою очередь, избыточный вес и ожирение провоцируют повышение давления.

К запрещенным продуктам также относятся продукты, содержащие соль и рафинированные злаки.