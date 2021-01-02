Красный латексный плащ и ботфорты: 25-летняя Алина Гросу после развода кардинально сменила стиль

Молодая певица поразила эффектным образом на новогоднем концерте.

Популярная певица Алина Гросу всегда привлекала к себе много внимания. Будучи еще ребенком, она впервые вышла на сцену и с тех пор буквально купается в лучах славы. Летом 2019 года Сеть разорвала новость о бракосочетании артистки с молодым российским бизнесменом Александром Комковым, но еще больше поразила новость о скоротечном разводе. Отыграв громкую и пышную свадьбу в Италии, которая обошлась родителям Алины в 100 тысяч евро, буквально через несколько месяцев артистка внезапно сообщила о расставании с мужем. По словам Алины, инициатором развода был ее молодой муж.

Алина Гросу с мужем и родителями

«Это было как гром среди ясного неба, но я не думала, что дойдет до развода. Это был шок», — призналась Гросу в интервью.

После развода певица полностью погрузилась в работу. А на днях артистка появилась на концерте «Новорічна ніч», который выйдет на телеэкраны 31 декабря на канале “Украина”.

Перед публикой Алина предстала в достаточно смелом образе. На девушке был эффектный латексный плащ красного цвета и ботфорты в тон. Волосы Алина были собраны в высокий хвост, а на лице был праздничный макияж.

Алина Гросу

Стоит отметить, что выглядела Алина, как настоящая женщина вамп от милой и скомной девчушки не осталось и следа. А что ты думаешь по этому поводу?

Алина Гросу