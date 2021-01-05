Олега Винника смутили новогодним подарком

Во-первых, ему подарили кепку в виде маски волка, а во-вторых, наградили его очень неординарной премией под названием “Наимасштабнейший поцелуй года”. Певец смущенно признался, что не слышал о существовании такой премии.

“Спасибо. Кепка. Поцелуй. Мне нужно переспать с этим. Как-то все взвесить”, выразил свою благодарность певец.

Артист поделился своими планами на 2021 год. По его словам, дел в наступившем году у него будет много.

“Все-таки ощущаю, что 2021 год — это мой год. Все отдам для того, чтобы было счастье сполна, без дистанции, чтобы я видел сполна улыбки”, – сказал исполнитель.

: bagnet.org