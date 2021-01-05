Почервоніння очей та сухість шкіри: 5 ознак, що у вас алергія на пральний порошок

Алергічні реакції – поширена проблема як у дітей, так і в дорослих. І, щоб забезпечити правильне та поступове лікування, важливо встановити причину алергії. Сьогодні ми допоможемо розібратися чим відрізняється алергія на порошок та як її позбутися.

Висипання і роздратування на шкірі – це сигнал, що щось пішло не так. Але, окрім виражених ознак, які проявляються почервонінням чи сухістю, алергії бувають й менш очевидними, повідомляє Корисно 24. Часто ми вважаємо, що ці симптоми – реакція на похолодання чи їжу, однак проблема може бути пов’язаною з побутовою хімією, зокрема пральним порошком.

Розповідаємо на що звернути увагу, якщо ви підозрюєте, що у вас проявилася алергія на пральний порошок.

Причини алергії

Оскільки у всіх нас різна шкіра, то й алергії можуть проявлятися по-різному. А один і той же порошок може підходити твоїм друзям, але спровокувати висип у вас та ваших дітей. Тому не варто одразу купувати великі запаси засобу, який рекламують ваші близькі, колеги чи сусіди.

Випробуйте новий порошок, придбавши невелику упаковку чи спеціальний пробник.

У складі порошку є фосфати, відбілюючі компоненти, ароматизатори, які осідають на одязі та провокують роздратування шкіри. Саме вони найчастіше не переносяться нашим організмом.

фосфати – входять у склад пральних порошків для пом’якшення жорсткості води;

оптичні відбілювачі – використовувані для прання світлих речей та ефекту “сяючої білизни”;

кондиціонуючі компоненти – роблять білизну м’якою і полегшують прасування;

ароматизатори – додаються для того, щоб надати одягу та білизні приємного аромату після прання.

Ці речовини можуть негативно впливати на шкіру та дихальні шляхи через вдихання дрібних частинок, які не вимиваються в пральній машинці. Крім цього, часто борошноподібна консистенція не переноситься організмом дітей.

: korisno.24tv.ua