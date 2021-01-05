Настя Каменских поделилась фото в купальнике с дайвинга в Турции

Украинская певица Настя Каменских на фоне слухов о беременности опубликовала фото под водой.

Настя Каменских продолжает публиковать фотографии с отдыха в Турции. На них украинская исполнительница на фоне слухов о беременности во всю демонстрирует фигуру.

Теперь же Каменских показала, как занималась дайвингом и какие красоты видела.

“Красота, которая захватывает дух”, – написала Каменских с хэштегами “под водой”, “глубоко” и “дайвинг”.

“Настя, ну, ты просто бомба-ракета. Хорошего отдыха!”, “И я так хочу понырять!”, “Какая же вы классная все-таки! Прям смотреть и не налюбоваться! Я тоже хочу очень начать вести свой блог, и мысли есть, но с фотографиями полный треш… Ни идей, ни обрабатывать не умею” – комментируют поклонники.

: novosti-n.org