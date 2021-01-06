Наталья Могилевская в леопардовом пальто удивила танцами на столе

Украинская певица Наталья Могилевская подорвала сцену новым хитом и зажигательными танцами на столе.

Как передает Politeka.net, артистка приняла участие в новогоднем концерте, где презентовала свой новый хит «Натусик», который она исполняет с молодыми исполнителями. Красотка вышла на сцену в короне и белой меховой накидке королевы. Она спела эффектное вступление, после чего передала эстафету новому поколению.

После вставки с рэпом Могилевская появилась на сцене в новом образе. На ней был эффектный белый костюм, сверху которого певица надела леопардовое пальто. 45-летняя Могилевская залезла на стол, где зажигала с молодыми парнями и девчонками. Стоит отметить, что артистка затмила всех своим эффектным образом и дикой энергетикой.

Впрочем, в комментариях мнения по поводу номера Могилевской разделились. Одни похвалили звезду, а другие оставили колкие замечания.

: Новости Ю