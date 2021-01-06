Ольга Фреймут похвасталась преображением и призналась, что готовится покинуть Украину

Телеведущая Ольга Фреймут после Нового года огорошила признанием. Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежие кадры в “сториз” в Инстаграм, на которых предстала в автомобиле.

Слегка растрепанная блондинка, практически без косметики, похвасталась тем, что ей в салоне красоты подкорректировали форму и цвет бровей с ресничками, а затем объяснила, почему в последнее время частенько отказывается от макияжа и не только.

Ольга собралась покинуть пределы Украины, намекнув, что во время отдыха также не будет краситься.

“Собираюсь на море… Как раз хорошо выйти из моря… без макияжа, и вообще в последнее время не люблю макияж… С возрастом понимаешь, что столько всего лишнего было до того момента, когда тебе стало 38. Лишний макияж, лишние вещи в гардеробе, лишние хлопоты… Потому что сейчас закрываю глаза на определенные мелочи, а обращаю внимание на действительно важные вещи”, – разоткровенничалась Фреймут.

Признание Ольги выглядит несколько неожиданно, учитывая, что совсем недавно в Сеть слили кадры с ведущей, где над ней “колдовали” сразу трое специалистов в салоне красоты.

«Услуги для Оли Фреймут в 6 рук. Она любит улыбаться и делает это, даже если ей красят губы. Телеведущая и писательница всегда в хорошем настроении. Но в ее звездном графике недостаточно часов, поэтому обычно делаем все процедуры одновременно», – подписали видео авторы аккаунта.

,,«Спасибо за то, что всегда рядом. Особенно в ранние приемы», – ответила телеведущая в комментариях под постом.

: u-news.com.ua