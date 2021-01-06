54-летняя Ольга Сумская очаровала внешним видом на отдыхе в Карпатах

Украинская актриса Ольга Сумская показала новые фотографии на радость фанатам.

Как передает Politeka.net, 54-летняя артистка частенько радует своих поклонников новыми публикациями в социальной сети Instagram. Знаменитость делится моментами из жизни, а также восхищает фолловеров своей неувядающей красотой.

Сейчас Сумская проводит новогодние праздники в Карпатах. Во второй день нового 2021 года она отправилась за сувенирами в местную лавку и вот что написала:

«Яремче … Именно здесь вы можете приобрести колоритные вещи в национальном стиле. Это ручная работа мастеров, которую вы можете рассмотреть и померить вживую на колоритном рынке у водопада! И как вам такая тепленькая гуня? А сумочка к ней! Красота … 🌲 💙».

На фото Ольга позировала в серой жилетке из овчины с разноцветными карманами, а в дополнение к ней показала изысканную сумочку того же цвета.

: Новости Ю