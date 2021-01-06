Медики рассказали о первых признаках тромбоза у человека

Тромбоз является опасным и очень коварным заболеванием. Медики рассказали, что чаще всего болезнь может застать человека врасплох, по этой причине важно своевременно обнаружить опасный недуг по первым признакам.

Прежде всего, тромбоз проявляется болезненными ощущениями в пораженной конечности. Сила боли может быть разного вида: умеренной и довольно сильной. Позднее может, по словам специалистов, проявляется отёк голени. Опухание стремительно увеличивается и иногда способно распространяться на бедро и стопу. Нога приобретает синий цвет.

Также может поменяться температура конечности, которая поражена. Она понижается или повышается. При образовании тромбов в сосудах головного мозга возникает инсульт. Чаще всего первым признаком становится головная боль. Согласно утверждению экспертов, тромбоз сосудов сердца способен спровоцировать возникновение инфаркта. Он начинается с болевых ощущений, а позднее появляются одышка и учащенное биение сердца.

: Новости Ю