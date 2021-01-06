Поїздки на скутерах і романтичні фото: Надя Дорофєєва відпочиває на Балі з чоловіком

Новий 2021 рік подружжя Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса зустріло на Балі разом з друзями. Відпочинок зірок на елітному курорті продовжується. Разом вони подорожують островом на скутерах і діляться романтичними фото.

Після непростого 2020-го Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вирішили відірватися на повну та грандіозно розпочати новий рік. Пара відправилась на Балі та зупинилась у розкішному котеджі з басейном. На особистій сторінці в інстаграмі артистка показала, як проводить час на курорті та замилувала романтичними фото з чоловіком.

Разом з коханим і друзями співачка багато подорожує островом і відкриває для себе індонезійську кухню в красивих ресторанах. Надя Дорофєєва вже встигла насолодитися фантастичними видами та мальовничими узбережжями Індійського океану. Островом зіркові туристи пересуваються на скутерах, однак Володимир Дантес поділився, що захвату від такої розваги мало.

Ми проїжджали столицю острова через величезний потік машин, водії яких ніколи не вмикають поворотники, через вихлопні гази та сильну зливу,

– наголосив чоловік Дорофєєвої.

Натомість сама артистка довгоочікуваним відпочинком за кордоном цілком задоволена. Вона поділилась романтичним фото з коханим, яке підкорило прихильників. На пляжі в Чанггу зірка позувала в жовтому топі на тонких бретелях, розстібнутій м’ятній сорочці та білій кепці.

На відпочинку Надя Дорофєєва забула про макіяж, засічки та гламурний одяг, тому радо демонструє публіці себе справжню. Поряд з нею постав чоловік Володимир Дантес, який для мандрівки на Балі обрав чорну сорочку та круглі окуляри.

: showbiz.24tv.ua