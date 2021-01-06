Слава Камінська одяглась у сукню за 65 тисяч гривень

Слава Камінська продовжує ділитись своїми луками в соціальних мережах. Після розлучення з Едгаром жінка часто одягається у відвертий одяг.

У своєму Інстаграм вона поділилась новим образом. Артистка одяглась у сукню-сітку чорного блискучого кольору. Вбрання було від українського дизайнера Ельвіри Гасанової (Gasanova). Вартість цієї сукні довжини міді становить 65 тисяч гривень. Така ціна зазначена на офіційному сайті бренду.

У цьому образі співачка відсвяткувала Новий рік. Образ вона доповнила вкладеним волоссям та яскравим макіяжем з червоними губами.

Під фото зірка зазначила, що після святкування почувається так, що краще б померла вчора. Але вона чекає, коли їй стане краще.

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Допис, поширений Слава Каминская (@babaslavka)

: glianec.com