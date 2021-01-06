Повінь – зміна системи

Menu
Close

Слава Камінська одяглась у сукню за 65 тисяч гривень

06.01.2021

Слава Камінська продовжує ділитись своїми луками в соціальних мережах. Після розлучення з Едгаром жінка часто одягається у відвертий одяг.

У своєму Інстаграм вона поділилась новим образом. Артистка одяглась у сукню-сітку чорного блискучого кольору. Вбрання було від українського дизайнера Ельвіри Гасанової (Gasanova). Вартість цієї сукні довжини міді становить 65 тисяч гривень. Така ціна зазначена на офіційному сайті бренду.

У цьому образі співачка відсвяткувала Новий рік. Образ вона доповнила вкладеним волоссям та яскравим макіяжем з червоними губами.

Під фото зірка зазначила, що після святкування почувається так, що краще б померла вчора. Але вона чекає, коли їй стане краще.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Слава Каминская (@babaslavka)

: glianec.com

Читайте також:   МЗС ДНР: прийняття Києвом закону про амністію дозволить звільнити полонених
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *