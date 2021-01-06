Кардиологи рассказали о пользе горького шоколада

Медики сообщили о способности горького шоколада в умеренных дозах улучшать работу сердца и укреплять стенки кровеносных сосудов.

Об этом сообщает Lenta.ua.

Рекомендуется потреблять около 10-ти граммов темного шоколада для повышения упругости кровеносных сосудов.

По мнению Европейского центра безопасности пищевых продуктов, при лечении сердечных заболеваний следует обращаться не только к медикаментам, но и уделять внимание собственному рациону питания. Контролировать питание достаточно просто — не садиться на жесткие диеты, следить, чтобы меню было сбалансированным, соблюдать норму и не употреблять сладкого в больших количествах.

Также ранее сообщалось, что темный шоколад содержит необходимые организму жиры и антиоксиданты, что способствует улучшению здоровья и самочувствия.

: golos.ua