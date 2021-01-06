Медики назвали пять полезных привычек, если вы страдаете диабетом

Определенные привычки являются особенно полезными, если вы страдаете диабетом, – они помогают лучше контролировать уровень сахара в крови и предотвращать развитие гипергликемии.

Считается, что до 50% взрослого населения планеты могут страдать диабетом 1 или 2 типа, либо предиабетом. Все патологии ассоциированы с нарушением обмена веществ и влияют на то, как тело использует сахар в крови. Организму нужно много сил, чтобы бороться с диабетом, – для этого, в частности, врачи рекомендуют воздерживаться от употребления алкоголя, курения или продуктов с высоким содержанием сахара.

Экспертами были названы пять особенно полезных привычек, если человек страдает диабетом, об этом сообщает портал Times Now.

Ежедневные упражнения. Бег трусцой, плавание, езда на велосипеде или танцы – все это улучшает естественные механизмы контроля уровня сахара в крови, поскольку заставляет напрягаться мышцы, использующие глюкозу. Также благодаря ежедневным нагрузкам обостряется чувствительность к инсулину, что служит профилактикой инсулинорезистентности.

Достаточное потребление воды. Гидратация тела снижает риск серьезного повреждения клеток крови, способствует поддержанию уровня сахара в пределах нормы.

Избегание стресса. Когда мы находимся в состоянии стресса, выделяются определенные гормоны, под влиянием которых повышается концентрация сахара в организме. Увлечение йогой и медитацией, чтобы держать под контролем стресс, является одним из самых полезных при диабете.

Контроль веса. Человек, не страдающий ожирением, имеет меньший риск развития серьезных заболеваний, включая диабет, а также осложнений, если он уже имеется. Излишки жира ассоциируются с воспалением, которое является пусковым механизмом для обменных нарушений, свойственных диабету.

Достаточный сон. Достаточное количество сна очень важно для здорового духа и тела – бессонница может напрямую влиять на уровень сахара в крови, а также увеличивать вес, провоцируя гормональный дисбаланс. Для профилактики резких колебаний глюкозы, важно спать не просто достаточно, но и хорошо – сон не должен быть поверхностным и слишком чутким.

: u-news.com.ua