Украинцев предупредили о новых магнитных бурях в январе и проблемах со здоровьем

Украинцы ощутят на себе магнитные бури уже в ближайшее время

Об этом информирует Лаборатория ФИАН.

Уже завтра, 6 января, нас ожидает быстротечная магнитная буря, которую ощутят на себе метеозависимые люди.

Еще одна магнитная буря будет довольно затяжной и начнется 17 января, а украинцам придется терпеть вплоть до 20 числа включительно.

Таким образом, как утверждают специалисты, в январе 2021 года будет 5 тревожных дней для метеозависимой части населения, поэтому людям следует запомнить эти опасные даты и принять некоторые меры.

Сам по себе удар из космоса, как прогнозируют в лаборатории, будет средней мощности, а чтобы сгладить его негативное влияние, украинцам рекомендуют как можно больше времени проводить на свежем воздухе и на некоторое время лучше забыть о вредных привычках.

В дни повышенной активности на Солнце лучше отказаться от курения, алкоголя и еды из фастфуда, и на некоторый период придерживаться диеты. Сами магнитные бури могут повлечь за собой головные боли и головокружения, тахикардию и скачки давления, спровоцируют проблемы с сосудами и суставами.

Медики предупреждают, что в период магнитных бурь люди также будут жаловаться на апатию, бессоницу и обострение хронических заболеваний, поэтому лучше всегда с собой носить лекарства первой необходимости.

Важно пить достаточно жидкости, нужно больше гулять на свежем воздухе, и как можно чаще проветривать помещения.

: sport.politeka.net