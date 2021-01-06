Половая дискриминация в политике Казахстана недопустима, — считает Р. Ошакбаев

Рахим Ошакбаев считает происходящее накануне выборов беспределом и готовится отстаивать права секс-меньшинств с помощью международных организаций. По словам Ошакбаева, последствия будут серьезными.

Грядущие выборы в Казахстане никак нельзя назвать демократическими, так как в стране ужесточается борьба с инакомыслие, соблюдением прав секс-меньшинств и проявлением свободы, — уверен эксперт, защитник прав ЛГБТ, а также автор книги «История развития и перспективы ЛГБТ движения в Казахстане» Рахим Ошакбаев. По мнению Ошакбаева, ситуация пахнет международным скандалом.

«О каких европейских ценностях и цивилизованном выборе можно говорить, если не только власть, но и оппозиция всеми силами душит свободу выбора в стране. Всех моих товарищей и единомышленников из ЛГБТ-движения Казахстана подло выгнали из политических партий страны. О каком демократическом векторе может идти речь, если более процента населения Казахстана не будут иметь представителей своих интересов в органах законодательной власти», негодует Рахим Ошакбаев.

Рахим Ошакбаев

«Вскоре я назову ответственных за этот беспредел и их фамилии попадут в списки нежелательных гостей в Европе, а также во всем цивилизованном мире, — продолжает Рахим Ошакбев, — мы превращаемся не то, что в Россию, мы идем по стопам Северной Кореи, если не Ирана, где геев и лесбиянок сажают в тюрьмы и могут казнить.»

«Описанная мною ситуация обернется настоящим международным скандалом. Думаю, вскоре полетят головы», — резюмирует Рахим Ошакбаев.

Напомним, что ранее Рахим Ошакбаев анонсировал ЛГБТ комитет при Президенте Республики Казахстан. Рахим Ошакбаев известен в Казахстане не только, как ЛГБТ-активист, но и как эксперт широкого профиля. Рахим Сакенович Ошакбаев является Директором центра прикладных исследований «Талап», членом Национального Совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан, заместителем Председателя Правления НЭПК Союз «Атамекен» и экономическим аналитиком. В последние годы Рахим Ошакбаев не раз подвергался нападкам за свою нетрадиционную ориентацию, а также активную поддержку ЛГБТ-движения.