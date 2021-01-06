Ведущий “Холостячки” Григорий Решетник показал жену в мини-платье

Ведущий нашумевшего украинского шоу «Холостячка» Григорий Решетник похвастался своей роскошной женой Кристиной

Шоумен показал яркое фото с выхода в свет со своей супругой в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке пара позирует на одном из праздничных мероприятий. По такому случаю оба оделись соответственно. Так, на самом Решетнике стильный черный костюм с бабочкой.

В свою очередь, его супруга выбрала для выхода в свет оригинальное черное мини-платье. Наряд состоит из двух слоев крупных оборок. Открытые плечи и глубокое декольте сделали образ девушки более легким и воздушным, прибавив ей женственности. Кристина дополнила свой образ туфлями на высоком каблуке и стильным клатчем.

«Та, что вдохновляет и поражает», – подписал фото ведущий.

: sport.politeka.net