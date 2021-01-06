Вчені з’ясували, як фаст-фуд впливає на сон і пам’ять підлітків

Дослідники вивчили харчові звички старшокласників і з’ясували, як ті впливають на сон підлітків. Спостереження проводили в 64 країнах світу, воно охопило 175 тисяч підлітків. Висновки дослідження опубліковані на сайті Квінслендського університету.

«Аналіз даних 175 261 підлітка у віці від 12 до 15 років показав, що часте вживання нездорової їжі пов’язане з поганою якістю сну, який, в свою чергу, негативно впливає на їхнє самопочуття, пам’ять і когнітивні здібності», — йдеться в звіті.

Згідно зі звітом учених, у підлітків, які часто споживали газовану воду, ймовірність проблем зі сном була на 55% вищою, ніж у тих, хто пив менше цих солодких напоїв.

«Ідеться приблизно про три напої на день, в порівнянні з одним», — уточнюють фахівці.

Також, експерти зазначили, що порушення сну спостерігалося і у дітей, якщо вони споживали фаст-фуд більш ніж чотири рази на тиждень. При цьому, як наголосили автори дослідження, у дівчаток порушення траплялися вдічі частіше, ніж у хлопчиків.

«Ці результати викликають більше занепокоєння, оскільки неякісний сон негативно позначається на добробуті і когнітивному розвитку підлітків», — прокоментував автор дослідження Асад Хан.

Хан наголосив, що профілактичні заходи повинні починатися в школах і родині. В освітніх установах вчені рекомендують обмежити доступ дітей до газованої води і шкідливих перекусів, а батькам — рідше купувати їх додому і залучати дітей до подібного раціону, особливо, якщо в сім’ях ростуть дівчатка.

: aspekty.net

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