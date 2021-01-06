Слава Камінська станцювала запальний танець перед дзеркалом

Ви помітили, що з приходом 2021 року усі зірки стали танцювати і викладати веселі відео в соцмережі? Ми точно підмітили цей веселий факт і нам він дуже подобається!

Наступною стала Слава Камінська, яка станцювала еротичний танець перед дзеркалом і поділилася ним в інстаграмі.

Для спокусливого образу Слава Камінська обрала чорне боді та блискучу сукню-сітку на довгий рукав від українського дизайнера Ельвіри Гасанової (Gasanova). Варто зазначити, що ціна вбрання становить 65,500 гривень. Воно вигідно підкреслило принади артистки.

Look знаменитості доповнила елегантна укладка: зірка накрутила волосся в локони та вклала його на один бік. На обличчі співачка зробила гарний макіяж. Вона підкреслила очі темними тінями, а губи нафарбувала насиченою червоною помадою, що додало знімку пікантності.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

: bilshe.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.